Visite guidée du cloître Place De la Republique Arles

Visite guidée du cloître

Du 20/10 au 02/11/2025 le lundi, jeudi et samedi à partir de 12h.

Sauf le 1er novembre. Place De la Republique Cloître Saint Trophime Arles Bouches-du-Rhône

Pour découvrir le cloître et son histoire, suivez le guide et partez pour environ 45 minutes de visite.

Accompagnés d’une guide conférencière, vous serez captivé par l’histoire du cloître. Le cloître Saint-Trophime est au centre des bâtiments canoniaux de l’ancienne cité épiscopale. .

Place De la Republique Cloître Saint Trophime Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20 ot-arles@arlestourisme.com

English :

To discover the cloister and its history, follow the guide for a 45-minute tour.

German :

Um den Kreuzgang und seine Geschichte zu entdecken, folgen Sie dem Führer und begeben Sie sich auf einen etwa 45-minütigen Rundgang.

Italiano :

Per scoprire il chiostro e la sua storia, segui la guida per un tour di 45 minuti.

Espanol :

Para descubrir el claustro y su historia, siga al guía en una visita de 45 minutos.

