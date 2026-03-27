Visite guidée du cloître Place De la Republique Arles

Visite guidée du cloître

Dimanche 5 avril 2026 à partir de 10h.

Du 06/04 au 03/05/2026 le lundi, mercredi, vendredi et samedi de 12h à 12h45.

sauf le 1er mai. Place De la Republique Le Cloître Saint Trophime Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-05 12:00:00

fin : 2026-05-03 12:45:00

Date(s) :

2026-04-05 2026-04-06

Pour découvrir le cloître et son histoire, suivez le guide et partez pour environ 45 minutes de visite.

Accompagnés d’une guide conférencière, vous serez captivé par l’histoire du cloître. Le cloître Saint-Trophime est au centre des bâtiments canoniaux de l’ancienne cité épiscopale. .

Place De la Republique Le Cloître Saint Trophime Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20 ot-arles@arlestourisme.com

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English :

To discover the cloister and its history, follow the guide for a 45-minute tour.

L’événement Visite guidée du cloître Arles a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme d’Arles