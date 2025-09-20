Visite guidée du club de jazz Le Crescent Le Crescent Mâcon

Visite guidée du club de jazz Le Crescent Samedi 20 septembre, 10h00, 11h00, 12h00 Le Crescent Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Le Crescent, club de jazz et musiques improvisées, créé à Mâcon en 1995, a considérablement évolué pour devenir un lieu à portée locale, nationale et internationale. La structure qui accueillait son public dans les caves de la rue Rambuteau à Mâcon, est aujourd’hui implantée en plein cœur du centre-ville. Ce lieu, ouvert en 2014, fait figure d’exception et permet de situer Le Crescent comme une des plus belles salles de jazz en France et l’une des mieux équipées. À la fois cosy et spacieux, le club est un espace de 400 m2 de cave voutée en pierre apparente, pouvant accueillir 125 personnes assises et 260 debout. Venez le découvrir à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Plus d’informations : www.lecrescent.net

Le Crescent Place Saint-Pierre, 71000 Mâcon Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 39 08 45 http://www.lecrescent.net

© Ville de Mâcon