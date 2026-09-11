Visite guidée du club house du Golf de Brigode, Club house du golf de Brigode, Villeneuve-d’Ascq
dimanche 20 septembre 2026 · Club house du golf de Brigode · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Visite guidée du club house du Golf de Brigode Dimanche 20 septembre, 14h00 Club house du golf de Brigode Nord
Gratuit – Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Dimanche 20 septembre à 14h, découvrez le club house du golf de Brigode qui mêle architecture contemporaine et architecture du 18ème siècle.
Découvrez le Club House de Brigode construit en 1970, dans la cadre de la construction de la ville nouvelle,par l’architecte Waclaw Jasek Sawicki sur un modèle « à l’américaine ». Il est bâti sur l’ancienne propriété du Comte Geoffroy de Montalembert qui comportait le château de Brigode dont seules les dépendances du XVIII subsistent.
Horaires
Dimanche 20 septembre à 14h
Sur inscription
https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026
Club house du golf de Brigode 36 Avenue du Golf, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Brigode Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}]
Dimanche 20 septembre à 14h, découvrez le club house du golf de Brigode qui mêle architecture contemporaine et architecture du 18ème siècle.
Ville de Villeneuve d’Ascq
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