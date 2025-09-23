VISITE GUIDÉE DU COEUR HISTORIQUE BALADE HISTORIQUE & VISITE DES COLLECTIONS DE SAINT-CYPRIEN À PIED Rue Emile Zola Saint-Cyprien
Mardi 23 septembre 18h > Balade historique et visite des Collections de Saint-Cyprien.
Partez à la découverte du cœur historique de Saint-Cyprien et de ses richesses patrimoniales.
18h > Rendez-vous aux Collections de Saint Cyprien, durée de la visi…
English :
Tuesday September 23 18h > Historical walk and visit to the Saint-Cyprien Collections.
Discover the historic heart of Saint-Cyprien and its rich heritage.
18h > Meet at the Collections de Saint Cyprien, duration of the tour:…
German :
Dienstag, 23. September 18:00 Uhr > Historischer Spaziergang und Besuch der Sammlungen von Saint-Cyprien.
Entdecken Sie den historischen Stadtkern von Saint-Cyprien und sein reiches Erbe.
18:00 Uhr > Treffpunkt in den Sammlungen von Saint Cyprien, Dauer der Besichtigung…
Italiano :
Martedì 23 settembre, ore 18 > Passeggiata storica e visita alle Collezioni di Saint-Cyprien.
Scoprite il cuore storico di Saint-Cyprien e il suo ricco patrimonio.
18h > Ritrovo alle Collezioni di Saint-Cyprien, durata della visita:…
Espanol :
Martes 23 de septiembre 18h > Paseo histórico y visita a las Colecciones de Saint-Cyprien.
Descubra el corazón histórico de Saint-Cyprien y su rico patrimonio.
18h > Encuentro en las Colecciones de Saint-Cyprien, duración de la visita:…
