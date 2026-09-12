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Visite guidée du cœur historique de Baume-les-Dames, Office de tourisme de Baume-les-Dames, Baume-les-Dames

dimanche 20 septembre 2026 · Office de tourisme de Baume-les-Dames · Baume-les-Dames

Visite guidée du cœur historique de Baume-les-Dames, Office de tourisme de Baume-les-Dames, Baume-les-Dames

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Office de tourisme de Baume-les-Dames
Adresse
Place de la République, 25110 Baume-les-Dames
Ville
25110 Baume-les-Dames
Département
Doubs
Tarif
Accès libre

Visite guidée du cœur historique de Baume-les-Dames Dimanche 20 septembre, 14h30 Office de tourisme de Baume-les-Dames Doubs

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir le cœur historique de Baume-les-Dames lors d’une visite guidée.
Outre les éléments architecturaux de caractère, la balade vous permettra de découvrir l’histoire de cette cité au fil des siècles ainsi que ses grands hommes ou bien encore ses anecdotes cocasses.

Office de tourisme de Baume-les-Dames Place de la République, 25110 Baume-les-Dames Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir le cœur historique de Baume-les-Dames lors d’une visite guidée.

© Office de tourisme de Baume-les-Dames

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