Visite guidée du cœur historique de Baume-les-Dames, Office de tourisme de Baume-les-Dames, Baume-les-Dames

Informations pratiques

Visite guidée du cœur historique de Baume-les-Dames Dimanche 20 septembre, 14h30 Office de tourisme de Baume-les-Dames Doubs

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir le cœur historique de Baume-les-Dames lors d’une visite guidée.

Outre les éléments architecturaux de caractère, la balade vous permettra de découvrir l’histoire de cette cité au fil des siècles ainsi que ses grands hommes ou bien encore ses anecdotes cocasses.

Office de tourisme de Baume-les-Dames Place de la République, 25110 Baume-les-Dames Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir le cœur historique de Baume-les-Dames lors d’une visite guidée.

© Office de tourisme de Baume-les-Dames