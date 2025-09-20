Visite guidée du coeur historique de Saint-Brieuc Office de Tourisme de la Baie de Saint-Brieuc Saint-Brieuc

Visite guidée du coeur historique de Saint-Brieuc Office de Tourisme de la Baie de Saint-Brieuc Saint-Brieuc samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du coeur historique de Saint-Brieuc Samedi 20 septembre, 14h00 Office de Tourisme de la Baie de Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

La visite commentée vous plonge dans l’histoire ancienne de la cité briochine. Suivez l’évolution de cette fondation monastique en évêché médiéval dans le quartier de la cathédrale Saint-Etienne. Entre monuments sacrés et maisons à pans de bois, votre regard s’attardera sur les joyaux décoratifs de ses robustes bâtisses aux décors gothiques et renaissants. Vous y décrypterez leurs façades sculptées, enseignes et ornements, témoignages précieux des savoir-faire bretons.

Office de Tourisme de la Baie de Saint-Brieuc 2 quater rue des lycéens martyrs, 22000, Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne 0296333250 http://www.baiedesaintbrieuc.com https://fr-fr.facebook.com/baiedesaintbrieuc/;https://www.instagram.com/baiedesaintbrieuc/?hl=fr;https://www.pinterest.fr/baiedesaintbrieuc/ [{« type »: « link », « value »: « https://tinyurl.com/yf57zspg »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

OTBSB