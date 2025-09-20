Visite guidée du Collège de La Tour d’Auvergne Collège de la Tour d’Auvergne Quimper

Visite guidée du Collège de La Tour d’Auvergne Samedi 20 septembre, 15h00 Collège de la Tour d’Auvergne Finistère

Visite par une guide-conférencière de la Ville d’art et d’histoire – Durée : 1h – Rdv. Place Claude Le Coz.

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Le Collège de La Tour d’Auvergne

Visite Guidée – Samedi / 15h

Que se cache-t-il derrière les imposantes fortifications de la Tourbie ?

Un des plus beaux établissements scolaires quimpérois. Ancien collège des jésuites, l’actuel collège de la Tour d’Auvergne est une merveille d’architecture ayant vu passer dans ses murs d’illustres Quimpérois comme Pierre-Jakez Hélias ou Max Jacob.

Collège de la Tour d’Auvergne Place de la Tourbie, 29000, Quimper Quimper 29000 Finistère Bretagne 02 98 64 28 82 [{« type »: « link », « value »: « https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-du-patrimoine.htm »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Quimper