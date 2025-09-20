Visite guidée du collège-musée François Ponsard de Vienne : bâtiment historique et fonds d’art contemporain Collège François Ponsard Vienne

Visite guidée du collège-musée François Ponsard de Vienne : bâtiment historique et fonds d’art contemporain Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00, 15h30 Collège François Ponsard Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Visites guidées du collège-musée François Ponsard

– 10h-12h : visite guidée du fonds d’art contemporain par Michel Sottet, ancien principal du collège à l’origine du fonds d’art (plus de 350 oeuvres)

– 14h puis 15h30 : conférences de Joël Devanciard, ancien principal du collège, suivies d’une déambulation dans le bâtiment historique.

Collège François Ponsard 1, place André Rivoire, 38200 Vienne, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Vienne 38200 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 78 89 40 http://www.ac-grenoble.fr/college/ponsard/ Ancienne collégiale jésuite du début du XVIIème siècle. Accessible en voiture.

©Marianne AIMÉ