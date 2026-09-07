Visite guidée du Colombier de Boos, Ancien manoir des abbesses de Saint-Amand, Boos

Informations pratiques

Visite guidée du Colombier de Boos Dimanche 20 septembre, 14h00, 16h00 Ancien manoir des abbesses de Saint-Amand Seine-Maritime

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir le Colombier de Boos ouvert exceptionnellement à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Cet édifice du XVIe siècle, de forme octogonale, caractéristique de Normandie sera ouvert le dimanche 20 septembre de 14h à 16h30.

Deux visites guidées avec un médiateur du Département de la Seine-Maritime sont proposées à 14h30 et à 16h00.

Ancien manoir des abbesses de Saint-Amand 457 Rue du Colombier, 76520 Boos, France Boos 76520 Seine-Maritime Normandie Ce manoir a été construit par les abbesses de Saint-Amand de Rouen au milieu du XIIIe siècle ; son enclos reste parfaitement lisible. Subsistent aujourd’hui : le logis primitif à charpente à chevrons formant fermes, complété au XVIIIe siècle par des extensions latérales au sud, le colombier du XVIe siècle décoré à cette époque par Masséot Abaquesne, une grange dîmière du XVe siècle, quelques bâtiments agricoles en briques, et les murs d’enclos du XVIIIe siècle. Le logis est particulièrement représentatif d’un habitat seigneurial des 13e et XIVe siècles.

Venez découvrir le Colombier de Boos ouvert exceptionnellement à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

©Département de la Seine-Maritime