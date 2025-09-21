Visite guidée du Colombier de Boos Colombier de Boos Boos

Durée 1h.

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Venez découvrir le Colombier de Boos ouvert exceptionnellement à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Cet édifice du XVIe siècle, de forme octogonale, caractéristique de Normandie sera ouvert le dimanche 21 septembre de 14h à 16h30.

Deux visites guidées avec un médiateur du Département de la Seine-Maritime sont proposées à 14h30 et à 16h30.

Colombier de Boos RN 14, 76520 Boos Boos 76520 Seine-Maritime Normandie 02 35 80 20 62 http://mairie-boos.com Le colombier de Boos fut construit en 1520 par l’abbesse Guillemette d’Assy. Il est décoré de briques de plusieurs couleurs et de carreaux de faïence aux motifs différents. Cette décoration fut réalisée par Masséot Abaquesne sur commande de l’abbesse. D 6014, puis route de la Chesnaie, puis route du Colombier

©Département de la Seine-Maritime