Visite guidée du commandement de la marine nationale à Marseille, commandement de la Marine nationale à Marseille, Marseille

Informations pratiques

Visite guidée du commandement de la marine nationale à Marseille Dimanche 20 septembre, 10h00 commandement de la Marine nationale à Marseille Bouches-du-Rhône

nombre de place limitées, gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine (JEP), le site du Commandement de la marine (COMAR) à Marseille sera ouvert au public dans le cadre d’une visite guidée par groupes de vingt personnes maximum.

Réservation sur eventbrite obligatoire:

https://www.eventbrite.fr/e/visite-de-letat-major-de-la-marine-a-marseille-tickets-1993537981768?aff=oddtdtcreator&keep_tld=true

Site inadapté pour les personnes à mobilité réduite ou les jeunes de moins de 10 ans

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Dans le cadre des journées européennes du patrimoine (JEP), le site du Commandement de la marine (COMAR) à Marseille sera ouvert au public dans le cadre d’une visite guidée par groupes de vingt sur …

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