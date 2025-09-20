Visite guidée du Conservatoire de musique et d’art dramatique Conservatoire de musique et d’art dramatique d’Antibes Juan-les-Pins Antibes

Visite guidée du Conservatoire de musique et d’art dramatique Samedi 20 septembre, 14h00 Conservatoire de musique et d’art dramatique d’Antibes Juan-les-Pins Alpes-Maritimes

Gratuit sur inscription au 04 22 21 52 00/52 01 – conservatoire@ville-antibes.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Visite guidée à 14h du bâtiment suivie à 15h15 d’un concert, solo, duo… : les élèves du Conservatoire de musique et d’art dramatique proposent un moment musical dans le sublime auditorium Hector Berlioz.

Le Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique (CMAD) d’une surface au sol de 4710m2 abrite 43 salles et un auditorium. Il a été inauguré le 18 septembre 2021.

Lieu d’enseignement, il accueille 1200 élèves de 5 à 80 ans pour 47 disciplines et 50 professeurs.

Lieu de production, il propose chaque année plus de 100 auditions et spectacles d’étudiants mais aussi des concerts d’enseignants et de solistes internationaux.

Bâtiment Durable Méditerranéen (BDM) de niveau argent de haute technicité, il a été conçu par l’architecte Syril Travier et avec des particularités acoustiques de dernière génération, en matière de constructions et de matériaux.

Conservatoire de musique et d'art dramatique d'Antibes Juan-les-Pins 1 rue Claude Debussy 06600 Antibes Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 22 21 52 00 https://www.antibes-juanlespins.com/culture/conservatoire-de-musique-et-d-art-dramatique Le conservatoire est un établissement culturel de la ville d'Antibes Juan-les-Pins spécialisé dans l'enseignement de deux domaines du spectacle vivant : la musique et l'art dramatique.

