Visite guidée du Conservatoire de Roubaix Conservatoire de Roubaix Roubaix

Ouverture des réservations le 1er septembre

Début : 2025-09-20T17:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-20T17:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Ce bâtiment, occupé par le Conservatoire depuis 1903 abritait à l’origine l’Institut Turgot. En 2013, une importante réhabilitation a permis de moderniser les lieux et de créer de nouveaux espaces, pour créer un cadre adapté à l’enseignement et à la pratique artistique. Une visite guidée propose d’en découvrir les murs.

