Visite guidée du Conservatoire diocésain d’art sacré Conservatoire diocésain d’art sacré de Périgueux Périgueux

Visite guidée du Conservatoire diocésain d’art sacré 20 et 21 septembre Conservatoire diocésain d’art sacré de Périgueux Dordogne

Gratuit. Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme Destination Périgueux. Nombre de places limité.

RDV 38 avenue Georges Pompidou, au pied des marches de la Maison diocésaine (parking possible).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

La Commission diocésaine d’Art Sacré de Périgueux ouvre les portes de son Conservatoire, lieu exemplaire et unique en France qui offre des conditions de conservation adaptées pour accueillir des objets liturgiques qui ne sont peu ou plus en usage et qui présentent un intérêt artistique et/ou historique.

Une démarche précieuse à l’heure où l’on se questionne sur l’avenir du patrimoine des églises.

La Commission diocésaine d'Art Sacré de Périgueux dispose d'un Conservatoire, lieu exemplaire et unique en France qui offre des conditions de conservation adaptées pour accueillir des objets liturgiques qui ne sont peu ou plus en usage et qui présentent un intérêt artistique et/ou historique. Une démarche précieuse à l'heure où l'on se questionne sur l'avenir du patrimoine des églises.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Conservatoire diocésain d’art sacré