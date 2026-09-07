visite guidée du couvent de La Tourette, Couvent de la Tourette, Sourcieux-les-Mines

Informations pratiques

visite guidée du couvent de La Tourette 19 et 20 septembre Couvent de la Tourette Rhône

Tarif préférentiel de 5€ par personne, nombre de places limitées : réservation en ligne obligatoire ; Visite toutes les heures

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Pendant une heure, découvrez les espaces principaux du couvent avec l’un de nos médiateurs : comment Le Corbusier a conçu le couvent pour les frères dominicains, comment les frères y vivent, quels sont les principes de l’architecture moderne…

Couvent de la Tourette Route de la Tourette, 69210 Eveux, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes Sourcieux-les-Mines 69210 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 19 10 90 http://www.couventdelatourette.fr Situé dans la région de l’Arbresle, à Eveux, le couvent de la Tourette est une œuvre majeure du grand architecte Le Corbusier (1887-1965). « J’ai imaginé les formes, les contacts, les circuits qu’il fallait pour que la prière, la liturgie, la méditation, l’étude, se trouvent à l’aise dans cette maison. Mon métier est de loger les hommes […] Ce couvent de rude béton est une œuvre d’amour. Il ne se parle pas. C’est de l’intérieur qu’il vit. C’est à l’intérieur que se passe l’essentiel ». Le bâtiment abrite une communauté de dominicains qui occupe, depuis les origines, cette architecture contemporaine d’art sacré.

Pendant une heure, découvrez les espaces principaux du couvent avec l’un de nos médiateurs : comment Le Corbusier a conçu le couvent pour les frères dominicains, comment les frères y vivent, quels de…

©couventdelatourette