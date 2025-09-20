Visite guidée « Du couvent de la Visitation au musée de la Chaussure » Musée de la chaussure Romans-sur-Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

A l’occasion d’une visite guidée, laissez- vous raconter l’évolution du bâtiment qui accueille l’actuel musée ; du couvent des Visitandines construit au XVIIeme siècle jusqu’à l’installation de l’actuel musée de la Chaussure.

Musée de la chaussure Rue Bistour, 26100 Romans-sur-Isère, France Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0475055181 https://www.museedelachaussure.fr Ancien couvent construit du XVIIe au XIXe siècles, agrémenté de jardins à la française.

@Bertrand DESMARES