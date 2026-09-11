Visite guidée du couvent de Vaylats, Couvent de Vaylats, Vaylats

Informations pratiques

Visite guidée du couvent de Vaylats Dimanche 20 septembre, 09h30, 13h30 Couvent de Vaylats Lot

Gratuit. Réservation obligatoire par téléphone pour le repas.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

⛪ Visite du couvent de Vaylats

Construit au début du XIXᵉ siècle, le couvent de Vaylats s’élève sur des terres autrefois vendues par un descendant de la famille de Godaille à Jean Lausiu, prêtre natif de Vaylats en 1785.

Visites guidées sur demande, pour découvrir l’histoire de ce lieu spirituel et paisible.

Restauration sur place possible : cochon à la broche (sur réservation).

Couvent de Vaylats 100 rue du couvent, 46230 Vaylats Vaylats 46230 Lot Occitanie 05 65 31 63 51 http://www.couventdevaylats.org La congrégation des Filles de Jésus a été fondée en 1820 par un prêtre né à Vaylats, l’abbé Jean Liauzu (1785-1846). Ému par l’ignorance religieuse du monde rural, au sortir de la Révolution, il fonde cette congrégation dédiée à l’enseignement, aux soins aux malades et à l’aide aux paroisses. Son siège est établi à Vaylats. La congrégation connaît un développement rapide et compte, en 1898, six cents sœurs qui s’occupent de 130 écoles réparties sur huit diocèses.

Le couvent de Vaylats, aux bâtiments imposants et à la belle architecture en pierre, occupe le centre du bourg. Il est entouré d’un vaste enclos qui était, avant la Révolution, le jardin du château. Un premier couvent est construit dès 1826. Ce bâtiment est démoli en 1897 puis reconstruit, à l’identique, sur un autre emplacement, devenant ainsi la maison Sainte Anne. La chapelle est édifiée en 1852 et est dédiée au Sacré-Cœur. De style néo-roman, elle présente une forme en croix latine avec un chevet polygonal. La chapelle a été restaurée en 1957 avec la mise en place d’un nouvel autel, puis en 1991.

Le couvent actuel a été construit entre 1854 et 1897 en plusieurs tranches. Le grand bâtiment aux tourelles mesure 84 mètres de long sur 17 mètres de large. Son édification s’est déroulée en deux temps : la première tranche en 1851, et la seconde partie côté parc en 1897. La maison de l’aumônier est bâtie en 1870 et sera agrandie en 1956 lorsque cette maison devient un cours secondaire : l’institution du Christ Roi. Celle-ci fonctionnera jusqu’en 1968.

⛪ Visite du couvent de Vaylats

© Couvent de Vaylats