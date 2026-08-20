Visite guidée du couvent des Cordeliers de la Chambre, Couvent des cordeliers de la Chambre, La Chambre

Informations pratiques

Visite guidée du couvent des Cordeliers de la Chambre Dimanche 20 septembre, 10h00 Couvent des cordeliers de la Chambre Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pour la 3ème année consécutive, à l’occasion des Journées Européennes du patrimoine, les Amis du Couvent des Cordeliers vous invite, petits et grands, à découvrir ou redécouvrir l’histoire locale, celle du Couvent des Cordeliers de La Chambre, la vie des Frères au Moyen-âge, l’importance des Maisons fortes de la vallée,…

La participation d’historiens, architectes, archéologues, entrepreneurs et guides du patrimoine vous apportera des informations précieuses.

Vous repartirez ravi.e.s de cette journée passée au couvent des cordeliers, à La Chambre.

Visite guidée du couvent

Conférences-débats jusque 16h

Ouvrages, publications, livrets

Exposition sur le Patrimoine local des Seigneurs de la Chambre

Maquettes du couvent,

Jeux en bois, animations

Vente de pains cuits au four

Buvette, Snacks, Crêpes, …

Couvent des cordeliers de la Chambre Couvent des cordeliers 73130 La Chambre La Chambre 73130 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Pour la 3ème année consécutive, à l’occasion des Journées Européennes du patrimoine, les Amis du Couvent des Cordeliers vous invite, petits et grands, à découvrir ou redécouvrir l’histoire locale, du…

©Amis du Couvent des Cordeliers de La Chambre