Visite guidée du Couvent saint François (ancien carmel de Cholet) Couvent saint François d’Assise Cholet

Une occasion pour découvrir un lieu spirituel au coeur de Cholet ! Découvrir la présence des franciscains (religieux catholique) à Cholet, à travers un lieu chargé d’histoire, une rencontre pour échanger, connaitre ce qui se vit dans ces lieux.

Animations pour les enfants préparées par des eleves de 4ème du college Jeanne d’Arc de Cholet (10h-12h & 14h-16h)

Couvent saint François d’Assise 57 rue Louis Pasteur 49300 cholet Cholet 49300 Cholet Maine-et-Loire Pays de la Loire 33 2 41 62 06 37 https://www.diocese49.org/franciscains-cholet https://www.facebook.com/franciscainscholet/ Derrière ses grands murs, ce lieu qui fut un carmel et maintenant accueille des frères franciscains. Ces journées sont l’occasion de découvrir une fresque de Maurice Denis (1930) et quelques souvenirs des soeurs carmélites restées durant un siècle. L’occasion pour les curieux de découvrir le lieu et la présence des frères, de passer un temps ensemble. Il est proposé des visites, concerts à 15h, brocante au profit de la restauration du clocher. accès au parking du couvent par la rue Paul Bouyx et par la rue Pasteur

