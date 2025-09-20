Visite guidée du CREPS à Boulouris CREPS Boulouris Saint-Raphaël

Gratuit sur réservation obligatoire à ‘accueil du Centre Culturel de St-Raphaël (nombre de places limitées – parking voitures – circuit pédestre estimé à 4km)

Venez découvrir certains lieux remarquables de ce lieu chargé d’histoire : bâtiments datant de 1886, mur du stade d’athlétisme construit pendant les années 1940, cimetière des Sœurs de l’Assomption, carrière d’Estérellite du 19ème siècle, … Désormais tourné vers l’entraînement sportif de haut-niveau, le CREPS accueille quotidiennement 125 sportifs.

Samedi 20 septembre. De 15h00 à 17h30. Gratuit sur réservation obligatoire à l’accueil du Centre Culturel (nombre de places limitées – parking voitures – circuit pédestre estimé à 4km).

le Centre de Ressource d'Expertise et de Performance sportive (CREPS) basé à St Raphaël est l'un des 17 centres de préparation au sport de haut niveau en France. Niché au cœur de 83 hectares de verdure, plus de 125 sportifs s'y entraînent au quotidien. Des locaux chargés d'histoire sont également présent sur le site comme un mur de soutènement de la piste d'athlétisme construit dans les années 1940 où encore les deux bâtiments principaux construits en 1886 (sanatorium et orphelinat jusqu'en 1919 – lycée de St Raphaël dans les années 60, …). 50 agents travaillent sur cet établissement auprès des sportifs mais également pour former des éducateurs sportifs mais aussi pour accueillir lors de stages sportifs des équipes locales, voire nationale comme de nombreuses équipes de France en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

