Visite guidée du CREPS CREPS Centre-Val de Loire Bourges vendredi 19 septembre 2025.

visite gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T11:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Lors d’une visite guidée, venez découvrir l’établisssement public du sport de la Région Centre-Val de Loire, ces installations dédiées au sport de haut niveau, son vélodrome couvert et peut-être y croiser des champions…

Le vendredi 19 septembre, l’accueil sera réservé aux établissements scolaires.

CREPS Centre-Val de Loire 48 Avenue du Marechal-Juin 18000 Bourges Bourges 18000 Bourges Nord Cher Centre-Val de Loire 02 48 48 01 44 https://www.creps-cvl.fr/ [{« type »: « email », « value »: « cr018@creps-cvl.fr »}] Implanté à Bourges au cœur de la France, à 2 h de Paris et à moins de 5h des principales capitales régionales, ce remarquable outil du Grand INSEP présente une localisation stratégique et des prestations dignes de grands centres internationaux.

Il est devenu, de ce fait, un lieu privilégié de préparation aux grandes échéances européennes et mondiales de nombreuses équipes.

L’engagement de tous, autour d’une même ambition, s’est vu récompensé par l’attribution du label argent Grand INSEP, gage de qualité et de sérieux dans le domaine de la haute performance.

Les équipes du CREPS Centre-Val de Loire, à l’aune de l’accueil des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024 seront comme toujours, car attachées à votre réussite, prêtes et mobilisées pour vous apporter le meilleur. Bus de ligne, parkings à proximité, accès PMR

