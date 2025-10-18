Visite guidée du Crescent, Le Crescent, Mâcon

Informations pratiques

Visite guidée du Crescent Samedi 19 septembre, 10h00 Le Crescent Saône-et-Loire

Visite guidée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Le Crescent Club de Jazz et Musiques improvisées, créé à Mâcon en 1995, a considérablement évolué pour devenir un lieu à portée locale, nationale et internationale. La structure qui accueillait son public dans les caves de la rue Rambuteau à Mâcon, est aujourd’hui implantée en plein cœur du centre-ville. Ce lieu, ouvert en 2014, fait figure d’exception et permet de situer le Crescent comme une des plus belles salles de jazz en France et l’une des mieux équipées. À la fois cosy et spacieux, le club est un espace de 400 m2 de cave voûtée en pierre apparente, au charme envoûtant et pouvant accueillir 125 personnes assises et 260 debout.

Samedi : 10 h / 11 h / 12 h

Le Crescent Place Saint-Pierre, 71000 Mâcon Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 39 08 45 http://www.lecrescent.net Le Crescent Club de Jazz et Musiques improvisées, créé à Mâcon en 1995, a considérablement évolué pour devenir un lieu d’envergure locale, nationale et internationale. La structure quasi familiale qui accueillait son public dans les caves de la rue Rambuteau à Mâcon, est désormais située au cœur du centre-ville, place Saint-Pierre. Ce nouveau lieu ouvert en 2014 est une exception et permet de situer le Crescent comme l’un des plus beaux lieux de jazz en France et l’un des mieux équipés. Cosy et spacieux, le club est un espace de 400 m2 de caves voûtées en pierres apparentes, au charme surprenant et chaleureux avec une capacité de 125 personnes assises et 260 debout.

Le Crescent Club de Jazz et Musiques improvisées, créé à Mâcon en 1995, a considérablement évolué pour devenir un lieu à portée locale, nationale et internationale. La structure qui accueillait son à…

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