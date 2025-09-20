Visite guidée du CRR 93 Jack Ralite Conservatoire à Rayonnement Régional d’Aubervilliers-La Courneuve – Jack Ralite Aubervilliers

Visite guidée du CRR 93 Jack Ralite Conservatoire à Rayonnement Régional d’Aubervilliers-La Courneuve – Jack Ralite Aubervilliers samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du CRR 93 Jack Ralite Samedi 20 septembre, 14h00 Conservatoire à Rayonnement Régional d’Aubervilliers-La Courneuve – Jack Ralite Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Le 20 septembre, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir le bâtiment du CRR 93 Jack Ralite, ! Un magnifique écrin de 6700 m² conçu par les architectes François Chochon et Laurent Pierre (site d’Aubervilliers).

Durant cet après-midi, vous pourrez visiter le bâtiment en profitant d’une programmation riche et variée.

Vous pourrez notamment découvrir dans le hall du CRR 93 (site d’Aubervilliers) et jusqu’au 29 novembre l’exposition photographique « Mémoire(s) du présent » réalisée par le collectif 93 grand angle à Aubervilliers et Épinay-sur-Seine. Cette exposition interroge les mémoire(s) individuelles et collectives, en mettant en lumière des habitants, des lieux, des gestes et des histoires souvent invisibles. À travers une série de portraits, de scènes du quotidien et de paysages urbains, les photographes proposent une lecture sensible et contemporaine de ces deux villes emblématiques du 93.

Plus d’infos ici : https://www.lafcompagnie.com/memoires-du-present

Programme du conservatoire (site d’Aubervilliers) :

– Banda des cuivres du CRR 93 Jack Ralite

– Danse

– Théâtre

– Piano

– Quatuor de saxophones

– Musique électroacoustique

Programme jardin Espérance : 17h

– Banda des cuivres du CRR 93 Jack Ralite

Conservatoire à Rayonnement Régional d’Aubervilliers-La Courneuve – Jack Ralite 5 rue Édouard-Poisson 93300 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Firmin Gémier – Sadi Carnot Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 48 11 04 60 https://www.crr93.fr/ [{« link »: « https://www.lafcompagnie.com/memoires-du-present »}] Le conservatoire d’Aubervilliers – La Courneuve est un établissement public d’enseignement artistique spécialisé français, classé conservatoire à rayonnement régional (CRR). Il propose trois spécialités : musique, danse et théâtre.

Le 20 septembre, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir le bâtiment du CRR 93 Jack Ralite, ! Un magnifique écrin de 6700 m² conçu par les architectes François Chochon et…

Augusto Da Silva/Graphix-Images