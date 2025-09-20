Visite guidée du Daoulas historique Moulin du pont – Ecomusée de la meunerie Daoulas

Visite guidée du Daoulas historique Moulin du pont – Ecomusée de la meunerie Daoulas samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du Daoulas historique Samedi 20 septembre, 14h00, 16h00 Moulin du pont – Ecomusée de la meunerie Finistère

Rendez-vous au moulin du pont pour le départ de visite. / Nombre de places limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Petite cité prospère, Daoulas s’est développée autour d’un château, aujourd’hui disparu, d’une abbaye et de ses trois moulins. En suivant cette visite, vous parcourrez une des plus anciennes rues de la ville, mais aussi une des plus typiques avec ses maisons anciennes, ses chapelles et son ancien enclos paroissial. Profitez de la balade jusqu’à l’abbaye.

Moulin du pont – Ecomusée de la meunerie 6 rue du Pont, 29460,Daoulas Daoulas 29460 Finistère Bretagne 02 98 25 80 19 http://www.daoulas.com https://daoulas.bzh/fr/rb/854141/le-moulin-du-pont [{« type »: « phone », « value »: « 0298851309 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@capld.bzh »}] Fondé au 12e siècle, le Moulin du Pont a évolué au fil de l’histoire pour devenir minoterie de 1936 à 1970, date de l’arrêt de sa production. Sa réhabilitation complète a permis de mettre en valeur les machines qui, pour la plupart, ont été conservées. Ainsi, depuis 2005, le Moulin du Pont est devenu un véritable musée technique de la meunerie dont la découverte ludique se fait en famille… Depuis le printemps 2009, une exposition complète la visite des installations du moulin, en vous initiant à l’histoire des moulins et des meuniers de Daoulas !

Petite cité prospère, Daoulas s’est développée autour d’un château, aujourd’hui disparu, d’une abbaye et de ses trois moulins. En suivant cette visite, vous parcourrez une des plus anciennes rues de…

© Alexandre Lamoureux