AGENDA · Bournand
Visite guidée du dolmen de Pierre Folle, Dolmen des Ormeaux, Bournand
samedi 19 septembre 2026 · Dolmen des Ormeaux · Bournand
Informations pratiques
Visite guidée du dolmen de Pierre Folle 19 et 20 septembre Dolmen des Ormeaux Vienne
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite guidée du dolmen, complétée par un atelier autour du cuir le samedi et un atelier de poterie le dimanche.
Dolmen des Ormeaux 86120 Bournand Bournand 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dolmen exceptionnel situé dans une propriété privée. Situé au bout d’un chemin
Viste guidée du dolmen avec samedi atelier cuir et Dimanche atelier poterie
PN&N©