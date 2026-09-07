Visite guidée du dolmen de Pierre Folle, Dolmen des Ormeaux, Bournand

Informations pratiques

Visite guidée du dolmen de Pierre Folle 19 et 20 septembre Dolmen des Ormeaux Vienne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite guidée du dolmen, complétée par un atelier autour du cuir le samedi et un atelier de poterie le dimanche.

Dolmen des Ormeaux 86120 Bournand Bournand 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dolmen exceptionnel situé dans une propriété privée. Situé au bout d’un chemin

Viste guidée du dolmen avec samedi atelier cuir et Dimanche atelier poterie

PN&N©