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AGENDA · Bournand

Visite guidée du dolmen de Pierre Folle, Dolmen des Ormeaux, Bournand

samedi 19 septembre 2026 · Dolmen des Ormeaux · Bournand

Visite guidée du dolmen de Pierre Folle, Dolmen des Ormeaux, Bournand

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Dolmen des Ormeaux
Adresse
86120 Bournand
Ville
86120 Bournand
Département
Vienne
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Visite guidée du dolmen de Pierre Folle 19 et 20 septembre Dolmen des Ormeaux Vienne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite guidée du dolmen, complétée par un atelier autour du cuir le samedi et un atelier de poterie le dimanche.

Dolmen des Ormeaux 86120 Bournand Bournand 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dolmen exceptionnel situé dans une propriété privée. Situé au bout d’un chemin
Viste guidée du dolmen avec samedi atelier cuir et Dimanche atelier poterie

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