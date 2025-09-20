Visite guidée du domaine Château de Montpinier Montpinier

Visite guidée du domaine Château de Montpinier Montpinier samedi 20 septembre 2025.

Gratuit. Sans réservation.

Découvrez le domaine du château de Montpinier à travers des visites obligatoirement guidées, organisées toutes les heures ou demi-heures selon l’affluence.

Accès à la cour intérieure possible, sous réserve de conditions météorologiques favorables.

Une occasion unique d’explorer ce site chargé d’histoire !

Château de Montpinier 597 chemin du château, 81440 Montpinier Montpinier 81440 Tarn Occitanie 06 81 51 36 30 https://châteaudemontpinie.wixsite.com/chateau Le château présente une chronologie dont les premières traces écrites remontent au XIIe siècle. Tout d’abord propriété du comte de Lautrec, il fut ensuite donné en dot au comte de Brassac, dont la lignée (Perrin-Brassac, De Lacger) le conservera pendant plus de 600 ans. Par la suite, il fut la propriété de la famille Schoelcher, dont Victor, l’oncle enterré au Panthéon, fut à l’origine de la loi sur l’abolition de l’esclavage. Aujourd’hui en ruine suite au démantèlement de la toiture dans les années 60, deux associations se sont mobilisées pour sauvegarder ce qui peut encore être préservé.

Situé à une dizaine de kilomètres de Castres, dans le Tarn, le château de Montpinier est un ancien fort érigé dans la première moitié du XIXe siècle sur les vestiges d’un château fort médiéval datant du XIIe siècle.

Malgré son état de ruine avancé, le château de Montpinier dévoile cependant une petite cour Renaissance, une chapelle avec un salon maure, d’anciennes fortifications médiévales, ainsi que deux tours carrées et une échauguette d’agrément. Parking à proximité.

© Nathalie Decorby