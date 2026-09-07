Visite guidée du domaine, Château Saint-Victor, Ancretiéville-Saint-Victor

Informations pratiques

Visite guidée du domaine Samedi 19 septembre, 14h00, 15h30, 17h00 Château Saint-Victor Seine-Maritime

chateau + parc : 10€ adulte, 5€ 10-18 ans, gratuit <10 ans. Parc : 5€ adulte, gratuit <18 ans Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00 Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 - 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite guidée de l’intérieur du chateau et des caves à 14h00, 15h30 et 17h00. Réservation conseillée, nombre limité de places.

Visite libre et documentée du parc, des écuries, de l’orangerie et du colombier de 14h00 à 18h00.

Chasse au trésor pour les plus jeunes.

Château Saint-Victor 1300 rue du château, 76760 Ancretiéville-Saint-Victor Ancretiéville-Saint-Victor 76760 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « chateausaintvictor76@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 21 60 78 62 »}]

Visite guidée de l’intérieur du chateau et des caves à 14h00, 15h30 et 17h00. Réservation conseillée, nombre limité de places.

©deveguillaume