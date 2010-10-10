Chillac

Visite guidée du domaine Conte et Filles Visite Masterclass La distillation

7 Chemin de chez Grimaud Chillac Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-10-01

Cette visite est proposé telle une masterclass autour du Cognac et de sa production. C’est un véritable moment de partage d’expérience autour de notre métier de distillatrices.

Dans le cadre convivial de la distillerie, autour de l’alambic en marche.

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7 Chemin de chez Grimaud Chillac 16480 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 38 37 06 contact@contefilles.com

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English : Visite guidée du domaine Conte et Filles Visite Masterclass La distillation

This visit is proposed as a masterclass around Cognac and its production. It is a real moment of experience sharing around our job as distillers.

In the convivial setting of the distillery, around the still.

L’événement Visite guidée du domaine Conte et Filles Visite Masterclass La distillation Chillac a été mis à jour le 2025-06-13 par Office de tourisme du Sud Charente