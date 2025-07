Visite guidée du domaine de Maurice Galfingue

Visite guidée du domaine de Maurice Galfingue samedi 9 août 2025.

Visite guidée du domaine de Maurice

3 rue d’Illfurth Galfingue Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-08-09 09:30:00

fin : 2025-10-11 12:00:00

2025-08-09 2025-08-15 2025-09-06 2025-10-11

Chez Maurice, on replonge comme lorsqu’on tombe sur une vieille carte postale, dans l’Alsace d’antan, celle de nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, tout n’est que récolte d’un trésor familial transmis de génération en génération.

Collectionneur méticuleux, Maurice est aussi passionné de marqueterie et possède un vrai talent pour faire vivre un univers aujourd’hui disparu.

Madeleine de Proust pour les plus anciens, découverte surprenante pour les plus jeunes une visite qui vous emporte forcément ! A partir de 6 ans. .

English :

At Maurice’s, we dive back into the Alsace of yesteryear, that of our parents, grandparents and great-grandparents, just like when we come across an old postcard.

German :

Bei Maurice taucht man wie bei einer alten Postkarte in das Elsass von früher ein, das Elsass unserer Eltern, Großeltern und Urgroßeltern.

Italiano :

Da Maurice ci si immerge nell’Alsazia di un tempo, quella dei nostri genitori, nonni e bisnonni, come in una vecchia cartolina.

Espanol :

En Maurice’s, uno se sumerge en la Alsacia de antaño, la de nuestros padres, abuelos y bisabuelos, como cuando se encuentra con una vieja postal.

