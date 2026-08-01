Informations pratiques

Galfingue

Visite guidée du domaine de Maurice

3 rue d’Illfurth Galfingue Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-15 09:30:00

fin : 2026-09-13 11:45:00

Date(s) :

2026-08-15 2026-08-23 2026-09-13 2026-10-10

Chez Maurice, on replonge comme lorsqu’on tombe sur une vieille carte postale, dans l’Alsace d’antan, celle de nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, tout n’est que récolte d’un trésor familial transmis de génération en génération.

Chez Maurice, on replonge comme lorsqu’on tombe sur une vieille carte postale, dans l’Alsace d’antan, celle de nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, tout n’est que récolte d’un trésor familial transmis de génération en génération.

Collectionneur méticuleux, Maurice est aussi passionné de marqueterie et possède un vrai talent pour faire vivre un univers aujourd’hui disparu.

Madeleine de Proust pour les plus anciens, découverte surprenante pour les plus jeunes une visite qui vous emporte forcément ! A partir de 6 ans. .

3 rue d’Illfurth Galfingue 68990 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 48 48 info@attractive-mulhouse.com

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English :

At Maurice’s, we dive back into the Alsace of yesteryear, that of our parents, grandparents and great-grandparents, just like when we come across an old postcard.

L’événement Visite guidée du domaine de Maurice Galfingue a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace