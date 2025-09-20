Visite guidée du domaine, des jardins et de la chapelle de la Solitude Domaine de la Reine Margot Issy-les-Moulineaux

Visite guidée du domaine, des jardins et de la chapelle de la Solitude 20 et 21 septembre Domaine de la Reine Margot Hauts-de-Seine

Inscriptions limitées à 15 personnes par session auprès de la Maison du Tourisme, touristoffice@ville-issy.fr, 01.41.23.87.00

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

Profitez d’une visite guidée du Domaine de la Reine Margot et de la Chapelle de la Solitude par un conférencier.

Domaine de la Reine Margot 3 cours de la Reine-Margot 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Les Hauts d’Issy / Les Epinettes / Le Fort Hauts-de-Seine Île-de-France 01 87 53 65 70 https://www.domainereinemargot.com/ https://www.facebook.com/DomainedelaReineMargot [{« type »: « email », « value »: « touristoffice@ville-issy.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01.41.23.87.00 »}] Bâti sur les hauteurs d’Issy-les-Moulineaux, le Domaine Reine Margot fût l’ancienne demeure de Marguerite de Valois, épouse du Roi Henri IV, de 1606 à 1615, avant de devenir la propriété de la Confrérie des prêtres de Saint Sulpice pendant près de quatre siècles. Son jardin avec une vue imprenable sur la Tour Eiffel, son pavillon d’origine (XVIIe siècle) ainsi que sa Chapelle de la datant du XIXe siècle sont classés au titre des monuments historiques, et furent restaurés sous la gouverne des architectes des monuments historiques afin de redonner vie à ce patrimoine devenu un hôtel 5*, pour la première fois ouvert au public. Métro station « Mairie d’Issy » à 5 min à pieds de l’hôtel

Parking sur place (voiturier 10€)

Garage à vélo

Visite commentée du domaine et de la chapelle de la Solitude

Nicolas Fagot