Visite guidée du domaine des Roches Blanches Domaine des Roches Blanches Le Pin

Visite guidée du domaine des Roches Blanches 20 et 21 septembre Domaine des Roches Blanches Deux-Sèvres

Tarif : 5 € / personne. Gratuit pour les moins de 16 ans.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Le domaine des Roches Blanches est un parc du XIXe siècle et propose sur plus de 60 hectares une grande diversité d’ambiances et de paysages.

C’est un lieu de nature préservée qui est également un site classé au patrimoine national et a reçu le label des Jardins Remarquables en 2021.

Les étangs, les prairies et les arbres centenaires aux essences variées se côtoient avec harmonie dans un aménagement de parc à l’anglaise.

Générations après générations le domaine poursuit son évolution en alliant préservation du patrimoine et développement durable.

Les départs des visites sont prévus à 10h00 et 15h00 précises.

Pendant une durée de 2h00 vous serez invités à parcourir le domaine en compagnie du propriétaire.

Domaine des Roches Blanches Roches Blanches, 79140 Le Pin Le Pin 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 06 23 00 08 59 https://www.domainedesrochesblanches.fr/

C’est un lieu de nature préservée où les étangs, les prairies et les arbres centenaires aux essences variées se côtoient avec harmonie.

Générations après générations, le domaine poursuit son évolution en alliant préservation du patrimoine et développement durable.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Nicolas Moreau