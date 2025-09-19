Visite guidée du domaine Domaine Longueteau Capesterre-Belle-Eau

Visite guidée du domaine Domaine Longueteau Capesterre-Belle-Eau vendredi 19 septembre 2025.

Visite guidée du domaine 19 et 20 septembre Domaine Longueteau Guadeloupe

Nombre de place limitée, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T15:30:00 – 2025-09-19T16:30:00

Fin : 2025-09-20T22:30:00 – 2025-09-20T23:30:00

Située à au pied du plus haut volcan des Petites Antilles, le domaine Longueteau est riche par son héritage architectural et historique.

Découvrez lors de la visite, l’histoire de la plus ancienne famille de rhumiers de la Guadeloupe ainsi que les différentes plantes qui composent le jardin créole.

A l’issu de cette escapade, nous vous proposerons une dégustation de quelques punchs.

Durée de la visite + dégustation : environ 1h

Pour assurer le bon déroulement de la visite, nous vous suggérons d’avoir des chaussures fermées et protection en cas de pluie.

Domaine Longueteau rue de neuf chateau Capesterre-Belle-Eau 97130 Guadeloupe Guadeloupe +590590860791 https://www.rhumlongueteau.fr/fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0590860791 »}] Depuis 1895, quatre générations se sont succédées sur le domaine, entretenant un amour de la terre et du travail bien fait avec pour valeurs: Qualité, Passion, Tradition. Aujourd’hui, la distillerie Longueteau est la seule distillerie de Guadeloupe 100% autonome en cannes à sucre.

Venez découvrir l’histoire de la famille Longueteau, la culture de la canne a sucre ainsi que la distillerie lors de visites guidées Parking à l’avant de la boutique du domaine

Située à au pied du plus haut volcan des Petites Antilles, le domaine Longueteau est riche par son héritage architectural et historique.

SPphotographie