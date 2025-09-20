Visite guidée du domaine du Ry-Chazerat Château du Ry-Chazerat Journet

Prévoir bonnes chaussures. Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Mentionné depuis le XVe siècle le château du Ry devient au 19e siècle la propriété d’Adolphe Godin de Lépinay, ingénieur, qui transforme le logis et améliore son vaste domaine agricole.

Adolphe Godin de Lépinay (1821-1888) est l’auteur, souvent méconnu, des plans du canal de Panama tel qu’il a finalement été construit, après l’échec de l’opération menée par Ferdinand de Lesseps. Ingénieur des Ponts et chaussées, il est également à l’origine de nombreux tracés ferroviaires en France et en Algérie.

Il a légué à l’Académie des sciences son manoir et ses terres du Ry-Chazerat. Le site a été récemment inscrit au titre des monuments historiques.

Organisée par le Pays d’art et d’histoire Vienne&Gartempe – patrimoine@ccvg86.fr – 0549910753

Château du Ry-Chazerat Le Rys, 86290 Journet Journet 86290 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0549911196 »}] [{« link »: « mailto:patrimoine@ccvg86.fr »}]

© Séverine Boulay