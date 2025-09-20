Visite guidée du domaine du Ry-Chazerat, Jounées européennes du patrimoine Le Ry Journet

Visite guidée du domaine du Ry-Chazerat, Jounées européennes du patrimoine Le Ry Journet samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du domaine du Ry-Chazerat, Jounées européennes du patrimoine

Le Ry Devant le château du Ry Journet Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Visites des extérieurs, sur inscription uniquement 0549911196 places limitées.

Mentionné depuis le 15e s. le château du Ry devient au 19e s. la propriété d’Adolphe Godin de Lépinay, ingénieur, qui transforme le logis et améliore son vaste domaine agricole. Adolphe Godin de Lépinay (1821-1888) est l’auteur, souvent méconnu, des plans du canal de Panama tel qu’il a finalement été construit, après l’échec de l’opération menée par Ferdinand de Lesseps. Ingénieur des Ponts et chaussées, il est également à l’origine de nombreux tracés ferroviaires en France et en Algérie. Il a légué à l’Académie des sciences son manoir et ses

terres du Ry-Chazerat. Le site a été récemment inscrit au titre des monuments historiques.

Organisée par le Pays d’art et d’histoire Vienne et Gartempe dans le cadre des Journées européennes du patrimoine en partenariat avec l’Académie des Sciences et l’office de tourisme .

Le Ry Devant le château du Ry Journet 86290 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 07 53 patrimoine@ccvg86.fr

English : Visite guidée du domaine du Ry-Chazerat, Jounées européennes du patrimoine

German : Visite guidée du domaine du Ry-Chazerat, Jounées européennes du patrimoine

Italiano :

Espanol : Visite guidée du domaine du Ry-Chazerat, Jounées européennes du patrimoine

L’événement Visite guidée du domaine du Ry-Chazerat, Jounées européennes du patrimoine Journet a été mis à jour le 2025-08-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne