Visite Guidée du Domaine Famille Denis et Dégustation Vins et Chocolats

6 Lieu-dit La Laiterie Cléré-sur-Layon Maine-et-Loire

Découvrez le savoir-faire de Famille Denis lors d’une visite guidée du domaine. Puis, dégustez cinq vins de la gamme délicieusement accompagnés de cinq chocolats minutieusement sélectionnés de la boulangerie-pâtisserie Le Quatre de Brissac-Loire -Aubance. Préparez vos papilles à des accords gourmands et surprenants ! .

6 Lieu-dit La Laiterie Cléré-sur-Layon 49560 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 54 51 contact@familledenis.fr

Discover the expertise of Famille Denis during a guided tour of the estate, before moving on to the tasting…

