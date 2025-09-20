Visite guidée du Domaine Gruchet Domaine Gruchet Saint-Paul

Visite guidée du Domaine Gruchet Domaine Gruchet Saint-Paul samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du Domaine Gruchet Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Domaine Gruchet La Réunion

20 personnes max/visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T09:30:00

Fin : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T13:30:00

« Le Domaine Gruchet, mémoire vivante du monde agricole réunionnais, entre traditions créoles et bouleversements du XXè siècle »

Deux visites guidées vous sont proposées par Gaëlle, petite fille de la propriétaire Ellen, pour une ouverture exceptionnelle du domaine. La maison en partie désossée, pour les besoins des travaux de rénovation, permet de découvrir les techniques architecturales des charpentiers du XIXè siècle. La visite des extérieurs permet de découvrir l’organisation à la créole du domaine agricole, autrefois animé par la koup kann, les récoltes vivrières et la transformation du géranium en huile essentielle.

Domaine Gruchet 17 chemin d’eau Saint-Paul 97422 La Réunion La Réunion 0693017837 [{« type »: « phone », « value »: « 0693017837 »}] Le Domaine Gruchet est le cœur d’une vaste propriété agricole organisée, acquise par Octave Gruchet en 1913. Il comprend la case créole familiale bicentenaire à rénover, son allée, son jardin créole et ses vestiges de dépendances agricoles, tous récemment inscrits au titre des monuments historiques. La visite guidée du site, sur réservation, vous propose de découvrir l’univers rural des hauts, ses modes de vie et son évolution tout au long du XXème siècle.

« Le Domaine Gruchet, mémoire vivante du monde agricole réunionnais, entre traditions créoles et bouleversements du XXè siècle »

@domainegruchet