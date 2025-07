Visite guidée du Domaine Krust Berrwiller

Visite guidée du Domaine Krust Berrwiller mercredi 6 août 2025.

Visite guidée du Domaine Krust

Berrwiller Haut-Rhin

Début : Mercredi 2025-08-06 09:00:00

fin : 2025-08-06 11:00:00

2025-08-06

Agriculteur passionné et passionnant, Thomas Krust vous transmet, avant tout, l’amour de son métier et de ses merveilleuses vaches.

Issue d’une lignée de plusieurs générations d’agriculteurs-éleveurs, la famille Krust, installée à Berrwiller, est passée à la biodynamie il y a 42 ans.

C’est notamment le fromage le Bertschwiller qui fait la renommée de la maison grâce à un caractère bien forgé. .

English :

Thomas Krust is a passionate farmer who will share with you, above all, his love for his profession and his wonderful cows.

German :

Als leidenschaftlicher und mitreißender Landwirt vermittelt Ihnen Thomas Krust vor allem die Liebe zu seinem Beruf und zu seinen wunderbaren Kühen.

Italiano :

Thomas Krust è un agricoltore appassionato che vi trasmetterà l’amore per la sua professione e per le sue meravigliose mucche.

Espanol :

Thomas Krust es un granjero apasionado que le transmitirá su amor por su profesión y sus maravillosas vacas.

