Visite guidée du Dompeter et exposition, Église Saint-Pierre dite Dompeter, Avolsheim

Informations pratiques

Visite guidée du Dompeter et exposition Dimanche 20 septembre, 10h00 Église Saint-Pierre dite Dompeter Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Venez découvrir le Dompeter et son histoire. Visite guidée gratuite de 10h à 17h30, organisées par le Conseil de Fabrique et l’association des Amis du Dompeter

Une exposition du chemin de croix historique du Dompeter, en fonte, sera présentée pour l’occasion (première exposition depuis leur retrait du Dompeter il y a plus de 50 ans !).

Église Saint-Pierre dite Dompeter Rue du Dompeter, 67120 Avolsheim Avolsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est 06 64 73 61 66 https://www.avolsheim.fr/culture-et-patrimoine/dompeter.htm Plusieurs fois remaniée, l’ancienne Domus Petri, située sur le territoire de la commune de Molsheim, mais appartenant à celle d’Avolsheim, se superpose à un sanctuaire mérovingien (VIIe-VIIIe siècles) au plan de type syrien, considéré comme le plus ancien d’Alsace. La légende attribue sa fondation à saint Materne. En 1829, l’ancienne abside fut remplacée par un chœur polygonal. Abandonnée à la fin du XIXe siècle, elle fut réhabilitée par les scouts en 1933.

Venez découvrir le Dompeter et son histoire. Visite guidée gratuite de 10h à 17h30, organisées par le Conseil de Fabrique et l’association des Amis du Dompeter.

©Conseil de fabrique