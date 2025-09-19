Visite guidée du donjon de Niort Musée du Donjon Niort

Visite guidée du donjon de Niort Musée du Donjon Niort vendredi 19 septembre 2025.

Visite guidée du donjon de Niort Vendredi 19 septembre, 10h00, 14h00 Musée du Donjon Deux-Sèvres

Entrée gratuite pour les élèves et leurs accompagnateurs. Visite guidée gratuite. Nombre limité de places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T11:00:00

Fin : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T15:00:00

Le nez en l’air – Visite guidée ludique du donjon de Niort

Levez les yeux et partez à la découverte des extérieurs du donjon de Niort grâce à une visite guidée originale mêlant observation et jeux.

Au programme : jeux d’observation pour repérer les détails architecturaux, et activités de construction pour comprendre les techniques des bâtisseurs médiévaux.

Une manière amusante et interactive d’explorer ce monument emblématique, idéale pour petits et grands curieux.

Musée du Donjon Rue du Guesclin, 79000 Niort, France Niort 79000 Centre-Ville Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0549281428 https://www.niortagglo.fr/sortir-visiter/patrimoine-et-musees/musee-du-donjon/index.html [{« type »: « email », « value »: « mediation-musees@agglo-niort.fr »}] L’existence d’un castrum est attestée depuis le milieu du Xe siècle. La construction du donjon par Henri II Plantagenêt ou son fils Richard remonte à la fin du XIIe siècle. Il avait pour but essentiel la protection du port comme en attestent la position des archères dirigées vers la ville et ses fenêtres ouvertes à l’opposé. Le donjon est utilisé comme prison, au XVIIIe siècle, puis abrite les archives départementales au XIXe siècle, pour finalement devenir musée du costume poitevin en 1896. Le donjon se trouve au centre de la grande enceinte à laquelle il était relié par deux courtines délimitant une zone carrée, flanquée de tours aux angles et d’un châtelet.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Niort agglo