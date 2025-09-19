Visite guidée du donjon de Niort Niort

Visite guidée du donjon de Niort

Rue du Guesclin Niort Deux-Sèvres

Début : 2025-09-19 10:00:00

fin : 2025-09-19 11:00:00

2025-09-19

Levez les yeux et partez à la découverte des extérieurs du donjon de Niort grâce à une visite guidée originale mêlant observation et jeux.

Au programme jeux d’observation pour repérer les détails architecturaux, et activités de construction pour comprendre les techniques des bâtisseurs médiévaux.

Une manière amusante et interactive d’explorer ce monument emblématique, idéale pour petits et grands curieux.

Entrée gratuite pour les élèves et leurs accompagnateurs. Visite guidée gratuite. Nombre limité de places disponibles. .

Rue du Guesclin Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine mediation-musees@agglo-niort.fr

