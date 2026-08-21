Visite guidée du donjon du château de Nanthiat, Château de Nanthiat, Nanthiat

Informations pratiques

Visite guidée du donjon du château de Nanthiat 19 et 20 septembre Château de Nanthiat Dordogne

Gratuit. Limité à 10 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Partez à la découverte du donjon du château de Nanthiat lors d’une visite guidée consacrée à son histoire et aux transformations qu’il a connues au fil des siècles.

Château de Nanthiat 109 rue du Château, 24800 Nanthiat Nanthiat 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine https://www.chateaudenanthiat.com/fr/histoire.html Parking sur la place du village

Visite guidée donjon du château de Nanthiat, à la découverte de son histoire et de ses transformations au fil des siècles.

©Déclic&Décolle