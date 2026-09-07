Visite guidée du Faubourg Raines : Histoire d’un quartier transformé., Voisines, Dijon

Informations pratiques

Visite guidée du Faubourg Raines : Histoire d’un quartier transformé. Samedi 19 septembre, 15h30, 18h30 Voisines Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Le faubourg Raines est l’un des premiers quartiers de la ville à s’être développé en dehors des remparts. Doté autrefois d’un bâtit dense et populaire datant des XVIIIème et XIXème siècles, il a fortement évolué au siècle dernier pour laisser place à l’entrée de ville moderne que l’on connaît aujourd’hui.

Cette visite est proposée en partenariat avec ici l’onde, cncm et les ateliers vortex dans le cadre de l’inauguration de VOISINES, lieu artistique situé dans l’ancien site postal Joliet.

Voisines 1 rue joliet dijon Dijon 21000 Port du Canal Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Le faubourg Raines est l’un des premiers quartiers de la ville à s’être développé en dehors des remparts. Doté autrefois d’un bâtit dense et populaire datant des XVIIIème et XIXème siècles, il a au à…

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