Visite guidée du Fil – salle de concert stéphanoise ! Le Fil Saint-Étienne samedi 20 septembre 2025.

Les réservations seront ouvertes en septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visitez la salle de concerts de Saint-Étienne !

De la salle en passant par les coulisses, les loges et les studios, l’équipe du Fil vous raconte tout.

Le Fil est un lieu incontournable de la vie culturelle stéphanoise avec plus de 90 concerts par an de rock, rap, électro en passant par la musique du monde, le jazz et la chanson française. Le Fil c’est aussi un lieu de création avec des studios de répétition, d’enregistrement et un lieu riche d’actions pour tous et toutes.

Pendant une heure, l’équipe du Fil vous ouvrira les portes de tous les récoins de ce lieu ! La visite dure environ 1h et elle est adaptée aux enfants.

Le Fil 20 boulevard Thiers, 42000 Saint-Étienne, France Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes http://www.le-fil.com/ 04 77 34 46 40 contact@le-fil.com

©OlivierCodognes