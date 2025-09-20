Visite guidée du fonds photographique Alix et de ses coulisses Fonds photographique Alix (Eyssalet-Ardouin) Bagnères-de-Bigorre

Visite guidée du fonds photographique Alix et de ses coulisses 20 et 21 septembre Fonds photographique Alix (Eyssalet-Ardouin) Hautes-Pyrénées

Réservation obligatoire. Places limitées à 15 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T10:15:00

Fin : 2025-09-21T17:15:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le fonds photographique Alix et les coulisses de la conservation

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2025, l’équipe du fonds photographique Alix vous invite à plonger dans les coulisses de la conservation du patrimoine photographique.

Tout au long du week-end, des visites guidées thématiques vous permettront de découvrir les enjeux de la préservation, de la restauration et de la valorisation de ces archives visuelles précieuses.

Une immersion rare dans le travail de l’ombre qui permet à la mémoire collective de traverser le temps.

Fonds photographique Alix (Eyssalet-Ardouin) Rue du Pont de la Moulette, 65200 Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie 05 62 91 59 97 [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 91 59 97 »}, {« type »: « email », « value »: « fondsalix@ville-bagneresdebigorre.fr »}] Ce fonds photographique est né d’un don de la famille Eyssalet (photographes) à la ville de Bagnères-de-Bigorre. Il est riche de plus de 50 000 objets photographiques, qui permettent de retracer l’évolution de la Bigorre tout au long du siècle dernier. Ces images couvrent tout autant l’industrialisation de la région que le tourisme, le thermalisme, le ski ou les évènements locaux (fête des fleurs, Tour de France, concerts…).

Journées européennes du patrimoine 2025

