Visite guidée du fort de Bessoncourt Fort de Bessoncourt Bessoncourt samedi 20 septembre 2025.

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez le plus grand fort du Territoire de Belfort, classé au titre des Monuments historiques.

Fort de Bessoncourt Rue du Fort 90160 Bessoncourt Bessoncourt 90160 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté 06 13 61 85 04 http://www.fort-bessoncourt.fr https://www.facebook.com/fortbessoncourt Le fort de Bessoncourt, situé 6 km à l’est de Belfort, est l’un des quinze forts Séré de Rivières constituant la ceinture fortifiée belfortaine. Il fut érigé de 1883 à 1886, puis renforcé en 1889, 1894 à 1896. Ce fort est très représentatif de l’évolution des forts militaires de la fin du XIXe siècle. Sa superficie est de 5 ha (6 ha avec les fossés). Il est en première ligne face à une invasion allemande en provenance d’Alsace.

© Association du fort de Bessoncourt