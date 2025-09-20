Visite guidée du Fort de Bicêtre FORT DE BICÊTRE Le Kremlin-Bicêtre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Ces visites ont pour but de présenter et d’expliquer l’évolution architecturale et fonctionnelle des différents bâtiments du fort construits de 1842 à nos jours. Des visites sous format réalité virtuelle seront proposées.

Départ des visites guidées toutes les demi-heures (durée 1h)

Pièce d’identité valide obligatoire le jour de la visite.

Balade non accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes.

Informations auprès du Fort de Bicêtre – 01 56 20 38 96

FORT DE BICÊTRE 21 avenue Charles-Gide Le Kremlin-Bicêtre 94270 Val-de-Marne Île-de-France 01 56 20 33 65 Construit entre 1842 et 1846, le Fort de Bicêtre fait partie d’une ceinture de 17 forts, tous érigés au milieu du XIXe siècle afin de protéger la capitale. De forme pentagonale, le Fort a été successivement occupé par différentes unités militaires. Depuis 1946, il a perdu son importance tactique mais a conservé sa vocation militaire. Actuellement, le fort accueille principalement l’échelon central de la Direction Interarmées des Réseaux d’Infrastructure et des Systèmes d’Information de la Défense (DIRISI). M7 Le Kremlin Bicêtre/ Bus 47 et 323 Barnufles La piscine

