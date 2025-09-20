Visite guidée du fort de Condé Fort de Condé (également sur commune de Condé-sur-Aisne) Chivres-Val

gratuit, limité à 45 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Visite du fort de Condé pour une plongée au 19ème siècle ! (re)-découvrez son architecture, son histoire, la vie de sa garnison.

Durée: 1h30

45 places maximum, réservation conseillée au 03 24 40 00

Fort de Condé (également sur commune de Condé-sur-Aisne) Chivres-Val, 02880 Chivres-Val, France Chivres-Val 02880 Aisne Hauts-de-France Le fort de Condé fait partie du deuxième grand système de fortifications, après celui de Vauban, places à forts détachés, construit en France entre 1874 et 1885 par le directeur du Génie, le général Séré de Rivières, et ses successeurs, dans l’est et le nord de la France, ainsi que la région parisienne. Cet ensemble de fortifications répond à la nécessité d’améliorer la défense des nouvelles frontières au lendemain de la défaite de 1870.

fort de Condé