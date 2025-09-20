Visite guidée du fort de la Revère Fort de la Revère Èze

Visite guidée du fort de la Revère 20 et 21 septembre Fort de la Revère Alpes-Maritimes

Entrée libre dans la limite des places disponibles – Durée de la visite : 1h

Renseignements : patrimoine@departement06.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Le Département des Alpes-Maritimes vous propose, pour les JEP 2025, des animations inédites ouvertes à tous. »

Le fort de la Revère, l’un des plus beaux ouvrages Séré de Rivières des Alpes-Maritimes, construit entre 1882 et 1885, est ouvert exceptionnellement au public.

Animations historiques par l’association d’histoire vivante et d’archéologie expérimentale (AHVAE). Visite libre du parc départemental de la Grande Corniche, un incomparable belvédère sur la Méditerranée.

Fort de la Revère route de la revère 06360 Eze Èze 06360 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur L'un des plus beaux ouvrages Séré de Rivières des Alpes-Maritimes : le fort de la Revère est un des piliers de la défense de la place forte de Nice. Il est construit entre 1882 et 1885. Propriété du Département des Alpes-Maritimes, il ouvre ses portes pour les Journées Européennes du patrimoine. Parking du Parc départemental de la Grande Corniche

Explorez le patrimoine autrement !

Département des Alpes-Maritimes